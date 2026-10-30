Госдеп одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot, передает РИА Новости.

Стоимость сделки составит 2,1 миллиарда долларов.

Уточняется при этом, что оплачивать закупку будут не Соединенные Штаты, а "партнеры и союзники Украины". Средства поступят от Германии, Норвегии и Канады, а также из финансируемых за счет кредита ЕС национальных фондов.

Таким образом, говорится в сообщении, для сделки не будут задействованы американские средства.

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