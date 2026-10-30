В Польше толпа протестующих окружила конституционный суд

На официальной странице Конституционного суда Польши появилось сообщение о захвате учреждения.



Поводом для беспорядков стало обращение судьи, которая заявила о возможной угрозе жизни сотрудников Конституционного суда. Полиция заняла оборону у входа в здание.



Председатель суда Богдан Свенчковский не может попасть внутрь — собравшиеся требуют его впустить. Кроме того, суд сообщил о якобы незаконном захвате своего сайта.



Президент Польши Кароль Навроцкий находился в самолёте по пути в Сенегал. Он распорядился развернуть борт и возвращается в Варшаву.