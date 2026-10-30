Если Зеленский хочет встречи с Путиным, он должен приехать в Москву

Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя", — сказал Лавров итогам совещания глав МИД стран G20.



Позиция Зеленского по ударам не помогает подготовке встречи, добавил Лавров.



Также Лавров отметил, что европейцы делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они вновь захотят быть гарантами договоренностей по Украине.



"Те же самые гаранты Франция-Германия… шансов у них было предостаточно за последние 12 лет, и они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать", — заявил глава МИД РФ.