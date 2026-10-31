Волгоградские ученые создали пленку и гель против спаек

В Волгоградском государственном медицинском университете разработали пленку и гель для профилактики спаек после операций на кишечнике. Материалы наносят на область хирургического вмешательства во время операции, как сообщил доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

Пленка работает как защитный барьер. Одна сторона прилипает к тканям, а другая имеет сверхскользящую поверхность, которая не дает им слипаться между собой и с брюшной стенкой.

"При операциях на внутренних органах существует риск образования спаек, которые могут нарушать моторику кишечника и работу желудочно-кишечного тракта. Гель и пленка призваны предотвращать сращение тканей, не препятствуя их заживлению. При этом пленка полностью биодеградируемая — со временем она рассасывается", — пояснил ученый.

Разработка может заменить импортные образцы, которых на российском рынке немного, отметил Сиротенко.

Сейчас ученые готовят опытные образцы для хирургов. После клинических испытаний материал планируют запустить в производство.