Беспорядки в Польше: политики говорят о госперевороте

Этой ночью беспорядки охватили Польшу. В Варшаве у Конституционного суда собрались сотни человек. Протестующие окружили здание и предприняли попытку штурма. Людей сдерживает полиция, произошли столкновения, несколько человек были задержаны.

Протесты начались после того, как на сайте суда появилась информация о временном отстранении от должности его председателя Богдана Свенчковского. Он прибыл к зданию и пытался попасть внутрь. Польский президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал, спешно прибыл в президентский дворец и созвал экстренное совещание с главами Конституционного и Верховного судов, а также парламентскими партиями.

Представители консервативных сил назвали происходящее госпереворотом. Однако, по мнению экспертов, истинной причиной выступлений стал застарелый конфликт премьер-министра Дональда Туска с президентом страны. Посла Польши в Румынии и в Китае подали в отставку в связи с ситуацией.