Собянин рассказал, как в Москве помогают людям с нарушениями слуха

От диагностики до протезирования: более 110 тысяч детей и взрослых с нарушениями слуха получили помощь за год работы сурдологического центра при Институте оториноларингологии имени Свержевского. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, учреждение стало ключевым звеном системы по раннему выявлению аудиологических проблем у детей.

Первый этап скрининга проходит в родильных домах, а углублённую диагностику проводят специалисты этой клиники. В результате стойкие нарушения слуха у ребёнка выявляют в среднем в возрасте до пяти месяцев.

В профильном центре работает первый в столице дневной стационар, где можно пройти обследование и лечение без госпитализации.