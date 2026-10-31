В отношениях России и США были и будут проблемы, но Москва приветствует интерес Вашингтона к диалогу. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава нашего МИДа подвел итоги первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати в Атланте. Одной из ключевых тем пресс-конференции дипломата стал украинский конфликт. По словам Лаврова, европейцы пытаются внедриться в процесс урегулирования, но нужно помнить об их репутации.

Это подтвердил и очередной казус с участием главы немецкой дипломатии. Фото первого дня саммита глав МИД G20: Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль всё же оказались на одном снимке. Хоть немецкий министр долго колебался: то буду фотографироваться с русским дипломатом, то не буду. Случайный кадр теперь обсуждают и зарубежные журналисты, и пользователи соцсетей.

Вадефуль все никак не может забыть свое позорное появление в коридорах российского представительства ООН месяц назад. Заявившийся тогда он пытался диктовать условия Москве. Но не вышло. Впрочем, Лаврову общения хватало. По одну сторону от нашего главы МИДа сидел коллега из Саудовской Аравии, с которой у нашей страны прекрасные экономические отношения, всё-таки союзники по ОПЕК+. По другую - Мексика, с которой связи динамично крепнут. А после - череда дипвстреч уже вне основного заседания. И даже глава МИД Японии, которая выбрала воинственный курс, поддержав Киев, тоже оказался за одним столом с российским министром.

Не обошлось и без встречи Лаврова и американского госсекретаря Рубио. США соблюдают правила классической дипломатии, какие бы ни были проблемы в отношениях, подчеркнул Лавров. Ведь, когда национальные интересы стран совпадают, глупо и ошибочно не перевести это совпадение в реализацию совместных взаимовыгодных проектов. Как это сделали российский и американский президенты, заключив соглашение о поставках топлива.

США продолжают поставлять оружие Украине, хоть и через европейцев, и за их же деньги, напомнил Лавров. Накануне Госдепартамент предварительно одобрил передачу 500 ракет к комплексам Patriot. А главарь киевского режима в то время, когда стороны готовятся к переговорам в Абу-Даби, делает громкие заявления об ударах вглубь России.

Зарубежные журналисты на пресс-конференции задали вопрос Лаврову: "Изменилась ли у Москвы позиция?". Наш министр ответил так, чтобы было понятно и западной аудитории: "Наша позиция хорошо известна, с чем собираются прийти за стол переговоров украинцы – непонятно. Зеленский продолжает бахвалиться тем, что в его распоряжении появляются всё более дальнобойные ракеты, которыми он будет атаковать территорию Российской Федерации, включая Сибирь и более отдалённые регионы. Такие настроения не лучшим образом влияют на подготовку к переговорам".

Иностранные журналисты напоследок задали вопрос Лаврову о том, как Зеленскому можно было бы поговорить с российским президентом. И глава МИДа снова ответил на понятном для них языке – если главарь режима хочет поговорить с Владимиром Путиным, пусть приезжает в Москву.