Ночные беспорядки в Польше: как это было

В Польше накаляется обстановка. Давний конфликт президента с правительством этой ночью привёл к беспорядкам и столкновениям с полицией. Камнем преткновения стала ситуация вокруг Конституционного суда, его в стране называют трибуналом. Сторонники главы государства попытались взять здание штурмом. Оппозиция говорит о госперевороте. Президент республики прервал зарубежную поездку и спешно вернулся на родину. Утром Кароль Навроцкий заявил, что ночью в столице произошёл силовой захват Конституционного суда. Он подчеркнул, что конституционный порядок республики нарушен.

Группа депутатов срезает болгаркой цепь с ворот здания Конституционного суда. Впрочем, зайти внутрь не позволяет полиция. Даже президент страны Кароль Навроцкий вынужден драться с силовиками. Премьер-министр Дональд Туск всё происходящее называет сложным болезненным процессом.

Премьеру надоело, что избранные предыдущей властью судьи блокируют все инициируемые им законы. Поэтому подконтрольный Туску парламент и решил провести в Конституционном трибунале чистку. Новые судьи оперативно отстранили от работы действующее руководство. Старые из-за действий силовиков не смогли при этом покинуть здание.

Местные депутаты сообщили, что за день до госпереворота польским силовикам было приказано перейти в состояние полной боевой готовности. К Варшаве продолжают стягивать колонны полицейских. Глава президентского кабинета Павел Шефернакер потребовал привлечь премьера Дональда Туска к политической и юридической ответственности.

На фоне происходящего хаоса несколько польских послов в других странах уже публично подали в отставку. На субботу президент назначил экстренные антикризисные консультации. Сам Навроцкий в здании Конституционного трибунала пробыл четыре с половиной часа и покинул его около семи утра через запасной выход. Оппозиция и сторонники прежних судей до сих пор находятся на месте.