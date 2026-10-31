Германия, Франция и Испания готовятся к новым уличным протестам

Масштабных беспорядков опасаются в Европе. Сегодня ожидается новый раунд антиправительственных протестов. 150 тысяч человек могут выйти на улицы в десятках городов Германии. Владельцы магазинов заколачивают витрины, чтобы защитить свой бизнес от грабежей. Участники акций возмущены высокими ценами, сокращением госрасходов на образование и здравоохранение.

Похожая картина - во Франции. Предприниматели боятся погромов, власти - ожесточенных столкновений с полицией. Глава МВД отдал приказ не церемониться с демонстрантами. Для охраны порядка задействуют 70 тысяч силовиков, в том числе спецназ.

В Испании митинги запланированы в Барселоне и других городах. Правоохранители уже задержали предполагаемых зачинщиков, которые через каналы в мессенджере призывали людей выйти на улицы.