Шотландская корова Ярослава подружилась с быком Гаврюшей в Московском зоопарке

Юная коровка шотландской породы хайленд, которая совсем недавно переехала из Великого Устюга, уже завела друзей в Моосковском зоопарке. Ярослава познакомилась со знаменитым быком Гаврюшей - одним из любимцев публики.

Несмотря на довольно взрослый возраст и суровый вид, самец очень игривый. Пока животные только привыкают друг к другу и общаются через сетчатое заграждение.

На ежедневной прогулке Ярослава с удовольствием подбегает к новому приятелю. Оба проявляют неподдельный интерес. И если хорошо поладят, то будут обитать в одном вольере.