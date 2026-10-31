Собянин: Поставлен рекорд по числу участников "Лидеров цифровой трансформации"

В этом году на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" зарегистрировались рекордные 11 542 человека, а число командных заявок достигло 1 828. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал об итогах VIII Международного ИТ-конкурса. В состязании приняли участие 89 регионов России, а также 40 зарубежных стран. Команды работали над решением десяти задач - от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов.

Благодаря конкурсу город получил более четырёх тысяч ИТ-решений. Авторы самых перспективных проектов смогут внедрить их на практике.