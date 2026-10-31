С эвакуированными жителями Алешек в Крыму работают психологи

Жители Алешек доставлены в пункты временного размещения в Крыму. Большая гуманитарная миссия успешно завершена. Теперь все в безопасности, в тепле и обеспечены горячим питанием. Жителей Алешек осматривают российские врачи, помогают психологи. С детьми работают волонтёры.

В пункте временного размещения организовано горячее питание - роскошь, которую в Алешках, где не было света и воды, многие не могли себе позволить. Самостоятельно выехать было невозможно, дороги находились под обстрелом, их минировали. Некоторые даже российские документы до сих пор её оформили.

Для самых маленьких волонтёры принесли игрушки. Семеро детей из семьи Адаменко теперь с ними не расстаются. А ещё по очереди согревают трёхмесячного щенка, которого приютили накануне. У каждого с собой - по несколько сумок, всё что успели собрать и забрать из разрушенного города. Переносить тяжести и обеспечивать передвижение маломобильных граждан помогали добровольцы и спасатели. Рядом всегда психолог и медики.

Из Симферополя эвакуированные отправятся в Краснодарский край, в Анапу. Там подготовлены места для временного размещения. А ещё будет возможность оформить документы, пособия и найти работу, то есть начать новую жизнь.

Те, кто в ходе гуманитарной миссии изъявили желание уехать на Украину, сегодня утром вылетели в Гомель на военно-транспортных самолётах ВКС России в сопровождении уполномоченного Верховной рады по правам человека.