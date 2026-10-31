ВСУ пытались атаковать Россию ракетами "Фламинго" и "Нептун"

ВСУ пытались атаковать Россию ракетами большой дальности. За минувшие сутки силы ПВО сбили четыре ракеты "Фламинго" и две ракеты "Нептун", сообщили в Минобороны. Ещё сбиты 604 вражеских беспилотника.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что авиация и ракетные войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов.

В Запорожской области российские войска продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.