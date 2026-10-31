Синоптики расстроили москвичей: зима близко

Затянувшееся позднее бабье лето в Москве заканчивается. Уже на следующей неделе в столичном регионе пройдёт первый снег.

Как утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 3 ноября поздним вечером в небе над Москвой закружатся первые снежинки.

Начиная с 4 ноября мокрый снег ежедневно будет примешиваться к дождю, знаменуя собой наступление нового климатического подсезона – предзимья, отметил синоптик. А вот наступление настоящей зимы с морозами и постоянным снежным покровом ожидается не ранее конца ноября или даже в начале декабря.

По данным Гидрометцентра России, почти все ночи на следующей неделе будут уже с небольшой минусовой температурой, днём воздух прогреется до плюс 2-7 градусов.