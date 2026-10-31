Пенсионеров предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: под предлогом перерасчёта пенсий они выманивают у пожилых людей коды из смс для доступа к порталу госуслуг.

Гражданину приходит сообщение на смартфон о записи на приём в Социальный фонд для перерасчёта пенсии из-за неучтённого стажа. Потом пенсионеру звонят аферисты и просят продиктовать код из смс.

Далее следует захват учётной записи и преступники получают доступ к персональным сведениям и документам, которые могут быть использованы для дальнейшего обмана, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.