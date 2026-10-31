Иран пригрозил США небывалыми ударами возмездия

Иран завершил подготовку масштабного ответа на случай нападения США. Интенсивность этих мер удивит врагов, заявил представитель исламской республики. Целями станут не только военные, но и другие объекты.

Одновременно вырастет география конфликта. Урон, который Тегеран уже нанёс американским базам, Пентагон оценил в пять миллиардов долларов. Но реальный ущерб может быть в три раза больше, пишет "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники.

Тем не менее, не исключено, что Вашингтон возобновит удары по Ирану 4 ноября, сразу после промежуточных выборов в Конгресс. Пока в администрации есть разногласия по этому вопросу. Но если республиканцы проиграют, вероятность атаки возрастёт. Возможные затраты Дональда Трампа не смущают.