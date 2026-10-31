Собянин назвал впечатляющие цифры из программы реновации

В ближайшие три года в Москве построят почти семь миллионов квадратных метров жилья. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, к концу 2029 года число жителей, приступивших к переселению по программе реновации, превысит 500 тысяч человек.

Благодаря этому важному градостроительному проекту, в новые комфортные дома переедут в целом около миллиона москвичей. В бюджете на продолжение программы реновации предусмотрено более триллиона рублей.

Вместе с жильём возводится вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы; благоустраиваются дворы и парки.