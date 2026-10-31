Несколько российских регионов накрыли снегопады

Снегопады накрыли сразу несколько российских регионов. Сложная ситуация сложилась на дорогах Красноярского края. Из-за гололедицы и снежных заносов водители не справляются с управлением. В кювет съезжают легковые автомобили, переворачиваются большегрузы.

В некоторых местах не может проехать даже спецтехника. Замело и столицу региона. По прогнозу, вечером в городе ударят морозы до минус восьми градусов.

Похолодание ждёт и столичный регион. В эти выходные осень последний раз порадует непривычно тёплой погодой, а уже к концу следующей недели ожидают снег и ночные заморозки.