Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива на три месяца

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями ещё на три месяца. Он будет действовать до 31 января 2027 года, сообщает ТАСС. Это решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Запрет на экспорт дизельного топлива ввели из-за плановых и внеплановых ремонтных работ на НПЗ для недопущения дефицита топлива.

Запрет действует с отдельными исключениями. Как известно, Москва и Вашингтон договорились о поставках российского топлива в США и на мировые рынки. Россия уже направила на экспорт несколько танкеров с дизельным топливом.