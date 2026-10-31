Заммэра Горбенко отметил высокий уровень турнира "Москва – Вселенная каратэ"

Москва традиционно является центром притяжения для лучших атлетов, организует турниры высочайшего международного уровня и создаёт лучшие соревновательные условия. Так прокомментировал проходящий в столице турнир по каратэ заместитель мэра Александр Горбенко.

Турнир "Москва — Вселенная каратэ" организован столичным Департаментом спорта совместно с Федерацией каратэ России. В нём принимают участие более 400 спортсменов из 40 стран. Соревнования проходят в двух дисциплинах: ката и кумитэ. Турнир проводится в личном и командном форматах.

Помимо традиционных соревнований, завтра зрители увидят красочное шоу с участием Аниты Цой, балета "Тодес" и актёров фильма "Малыш-каратист".