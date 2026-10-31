Отобравший детей у бывшей жены Товстик: "Очень хочу, чтобы эта ситуация изменила Лену по-настоящему"

Суд установил место проживания несовершеннолетних детей Романа и Елены Товстик. Наследники бизнесмена останутся с ним. Елена была шокирована этим решением, она обвинила суд в жестокости и заявила, что у нее просто отобрали детей.

Товстик был куда сдержаннее. Роман побеседовал с журналистами, отметив, что не ожидал, что суд встанет на его сторону. До этого постановления старшие дети проживали с Романом и его спутницей Полиной Дибровой, а младшие — с мамой. Теперь же братья и сестры будут вместе. Только первенец Романа Андрей, которому уже 19 лет, не захотел остаться с отцом, он переехал к бабушке с дедушкой.

"Я понимаю, что решение суда с точки зрения общественного мнения может выглядеть очень странным, непонятным и несправедливым. Но с точки зрения психологического и физического здоровья детей, это абсолютно верное и правильное решение", — отметил бизнесмен.

Как заверил Товстик, он ни в коем случае не будет препятствовать общению Елены с детьми, она сможет видеться с дочками и сыновьями в любое время, когда пожелает.

"Дело не в том, что у Лены заберут детей и она их больше никогда не увидит. На самом деле она может с ними встречаться хоть каждый день, быть с ними, заниматься ими. Я очень хочу, чтобы эта ситуация что-то изменила в Лене по-настоящему, а не для СМИ и не для судов", — поделился Роман в беседе со "СтарХитом".