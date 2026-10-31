Дочь-инвалид Алексея Баталова попала в неприятности: этого очень боялась Гитана Леонтенко

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария осталась сиротой. В начале года она похоронила маму. Перед смертью Гитана Леонтенко боялась, что Машу могут втянуть в неприятности. И эти опасения были не напрасны.

Вокруг семьи Баталова вновь разгорается судебный конфликт. Актриса Наталья Дрожжина, ранее осужденная по делу о мошенничестве с имуществом артиста, обратилась в суд, чтобы оспорить наследственные права его дочери. Мария, которая с детства живет с тяжелой формой ДЦП, вступила в наследство только пару месяцев назад.

Баталова стала собственницей четырехкомнатной квартиры в центре Москвы с видом на Кремль. Кроме того, к ней перешло право требовать возврата 24 миллионов рублей с Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Речь идет о деньгах, которые были незаконно сняты со счетов Гитаны Леонтенко.

История получила широкий общественный резонанс после того, как выяснилось, что люди, представлявшиеся помощниками семьи Баталовых, оказались замешаны в махинациях с имуществом. Три года назад суд вынес приговор фигурантам дела. Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили реальные сроки лишения свободы, а Наталью Дрожжину приговорили к четырем годам условно.

Однако теперь стало известно, что Дрожжина намерена оспорить права Марии Баталовой на имущество, доставшееся ей после смерти матери.

"Иск абсурдный, Маша — единственная дочь Гитаны Аркадьевны. Дрожжина даже не их дальняя родственница. Цель этого иска понятна. 24 миллиона рублей Цивин и Дрожжина должны были вернуть Гитане Леонтенко. Но не вернули. И не хотят возвращать", — заявила представительница Марии Татьяна Киреенко.

В ответ сторона дочери артистов подала иск о признании квартиры Дрожжиной и Цивина на Кутузовском проспекте совместно нажитой в браке, а значит подлежащей продаже, с целью вернуть миллионы Марии. Киреенко заявила, что "благодетели" засыпали исками Марию.

"Не дают спокойной жизнь, именно этого так боялась Гитана Аркадьевна перед своей смертью", — посетовала представительница дочери знаменитого актера в беседе с "Комсомольской правдой".