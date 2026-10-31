Днём 31 октября над российскими регионами сбили 60 беспилотников

В течение дня над российскими регионами сбито 60 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Средства ПВО сработали в Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской областях, Московском регионе и в Башкортостане.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 31 октября на подлёте к столице сбиты 19 дронов ВСУ. Столичные аэропорты ограничивали приём и вылет рейсов.

Минувшей ночью над территорией России сбито 433 украинских беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов. Днём Минобороны сообщало, что за минувшие сутки силами ПВО России также сбиты четыре ракеты большой дальности "Фламинго" и две ракеты "Нептун".