Стало известно о подвиге на СВО сержанта Сергея Рымарева

Сержант Сергей Рымарев подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую и попал под артиллерийский обстрел. Умело маневрируя, он вывел автомобиль из-под удара, замаскировал его в лесополосе и переждал атаку врага, а затем продолжил движение и доставил груз нашим мотострелкам.

Младший сержант Александр Огородов, действуя в составе штурмовой группы, под артобстрелом и атаками ударных беспилотников первым ворвался на вражеские позиции и уничтожил боевиков из стрелкового оружия. Благодаря его мужественным действиям опорный пункт противника был захвачен.