Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2026 года

В ноябре в России вступают в силу важные законы и правила. Серьёзно совершенствуется миграционная политика. Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих кроме штрафа выдворение иностранных граждан за совершение ими правонарушений.

Трём категориям россиян повысят пенсии с 1 ноября. Увеличение выплат коснётся тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, а также лётчиков и шахтёров.

Усилится защита прав должников – станет больше оснований для предоставления БКИ кредитного отчёта. Ещё граждане получат новые льготы при покупке авиабилетов, а также ускорится передача данных о совершённых платежах.