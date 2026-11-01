Средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей в пяти регионах

В пяти субъектах РФ средняя заработная плата по итогам августа превысила 150 тысяч рублей, следует из данных Росстата.



Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ со средним показателем в 220 тысяч рублей. На второй строчке расположилась Магаданская область, где работники в среднем получают 192,9 тысячи рублей.



В пятерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплата составила 183,6 тысячи рублей, Москва с суммой в 176,1 тысячи рублей и Камчатский край, где оплата труда — 155,7 тысячи рублей.



Среднемесячная начисленная зарплата в России в августе составила 103 тысячи рублей. Показатель вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.