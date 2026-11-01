Киев готов прекратить огонь по всей линии фронта

Киев готов незамедлительно остановить боевые действия на всех направлениях в зоне конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Дипломат подчеркнул, что успешное временное прекращение огня в городе Алешки Херсонской области доказывает возможность масштабного перемирия. Если боевые действия удалось остановить на одном локальном участке, то их можно остановить повсюду и навсегда, добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

31 октября условия для переговоров обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Для завершения конфликта Владимиру Зеленскому необходимо лично прибыть в Москву, заявил он.

Российская сторона готова предоставить гарантии безопасности в случае визита Зеленского, добавил Лавров.