Юные россияне выступят под флагом страны на Олимпиаде в Сенегале

13 спортсменов сборной России примут участие в IV летней Юношеской Олимпиаде, которая открылась в Сенегале. Впервые с 2020 года наши атлеты выступают с национальными символами.

На африканском континенте Олимпийские игры проходят впервые в истории. Торжественная церемония состоялась в Дакаре. Для зрителей подготовили масштабную программу, посвящённую культурному наследию и традициям Африки. На трибунах собрались более 50 тысяч человек.

Соревнования продлятся две недели, почти три тысячи атлетов со всего мира разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Россияне выступят в плавании, ушу, дзюдо, скейтбординге, конном спорте, фехтовании, велогонках на шоссе, тхэквондо и спортивной гимнастике.