Собянин рассказал об уникальном оборудовании городских служб

Уникальное оборудование проектируют и внедряют городские службы Москвы. О самых интересных разработках рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В производственные циклы изготовления изделий "Мосгаз" внедрили роботизированный технологический комплекс. Он выполняет плазменную резку и сварку трубных деталей.

В Объединенной энергетической компании приступили к эксплуатации нового комплекса для точного определения места разгерметизации подземного трубопровода. Он анализирует звуковые волны, возникающие при утечке.

В компании "Мослифт" начали применять современную крановую установку с вакуумным механизмом. Отечественная разработка позволяет оптимизировать самый трудоёмкий процесс - манипуляцию с металлом массой вплоть до одной тонны.