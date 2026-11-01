Поле боя - Европа: новая волна уличных погромов прокатилась по Старому Свету

Поджоги, вандализм и драки с полицией. Новая волна масштабных беспорядков прокатилась этой ночью по Европе. Протестами охвачены Германия, Франция, Португалия, Италия и другие страны. Во многих городах мирные акции быстро переросли в погромы. Улицы превратились в одно большое поле боя. Агрессивно настроенные участники громили всё, что попадалось под руку, и уже начали врываться в жилые дома.

Французский город Марсель. Демонстрации уже по традиции переросли в мародёрства. Люди взламывают уже не только магазины и выносят товар, но и врываются в жилые дома. А в Париже на улицах звучит партизанский гимн времён Второй мировой. В субботу в стране прошли около 150 демонстраций. Многие закончились столкновением с полицией. Жандармерии, чтобы успокоить людей, применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. Сообщается, что задержаны около 600 человек по всей стране.

В немецком Франкфурте с наступлением ночи ситуация накалилась. Разъяренные люди разбили витрины в двух магазинах и разграбили их. А в Берлине в течение дня протестующие бросали в полицейских бутылки и яйца. В Кёльне после того, как толпа обстреляла полицейских фейерверками, против протестующих применили водомёты.

Италия взбунтовалась против роста цен Италия. Там демонстрации прошли в 60 городах. Полиция с протестующими билась буквально стенка на стенку. В ход пошли резиновые дубинки. Жилищный кризис снова заставил выйти на улицу и португальцев. Там за последние годы цены на недвижимость выросли на 124%.