Украина должна уже сегодня должна выплатить МВФ 200 миллионов долларов по кредиту, включая комиссию и проценты. И это на фоне краха экономики и астрономической суммы госдолга. За 20 лет он вырос в 130 раз. А с начала этого года страна потеряла почти 2% ВВП в результате российских ударов в ответ на агрессию Киева.

В украинской столице вводятся экстренные отключения электроэнергии: до 18 часов без света. Жилой массив Троещина обесточен полностью. Днепропетровск без электричества уже три дня. В некоторых районах обещают дать свет не раньше понедельника. Из-за длительных отключений электричества в городе возникли проблемы с водоснабжением, интернетом и мобильной связью.

Повторные российские удары возмездия по местной энергетике, снабжающей украинскую армию, значительно осложнили проведение восстановительных работ. Зеленский впал в истерику, потребовал от западных кураторов больше помощи Украине, ещё больше санкций против России и укатил в Турцию. Там тепло и светло.

Разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоял не из приятных. Атаки на грузовые суда и танкеры в Чёрном море, которые начал Киев, очень не нравятся турецкому лидеру. Экстренный визит главаря режима в Стамбул был скорее похож на вызов на ковёр.

Зеленский, кажется подзабыл, что Украина фактически банкрот. ЕС не может досрочно выдать Украине уже одобренный заём в 90 миллиардов евро. Старушка Европа ограничена ростом собственных военных расходов и экономическими проблемами.