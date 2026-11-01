В Москве открылся кинофестиваль "Лучезарный ангел"

Фильмы о мужестве, любви и нравственных ценностях. В Москве открылся Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел".

В конкурсной программе - более 150 картин. Все прошли строгий отбор, в том числе экспертизу духовного совета. Это игровые, документальные и анимационные ленты из 11 стран - России и Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, Китая, Ирана, Швейцарии и других.

В течение недели фильмы могут посмотреть все желающие. Для этого надо получить бесплатный билет на сайте фестиваля. Запланированы также встречи с известными режиссёрами и актёрами, творческие мастер-классы. Как отметил режиссёр, сценарист и продюсер Андрей Истратов, нравственный посыл, который даётся зрителю, это и есть доброе кино, когда человек выходит из зала с другим самоощущением, когда он преображается.