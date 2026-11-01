На передовой спецоперации самый горячий участок - в районе Краматорска. Только за сутки на подступах к городу уничтожены более двухсот неонацистов.

Российские операторы беспилотников вычисляют и ликвидируют подразделения противника, не позволяют разрозненным группам ВСУ пополнить резервы. На Краснолиманском направлении огнём с воздуха накрыли вражескую артустановку и несколько бронеавтомобилей.

Под Харьковом мощную поддержку штурмовикам оказали расчёты гаубиц "Торнадо". Реактивные снаряды поразили крупный склад боеприпасов. А на Днепропетровском участке наши операторы БПЛА обнаружили и уничтожили большую сеть вражеских опорных пунктов, замаскированных в лесополосе.