В Сокольниках началась реставрация школы с 90-летней историей

В школе №1282 в московском районе Сокольники началась реставрация. Подробности сообщил Сергей Собянин.

Здание построено почти 90 лет назад. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь, а в 1949 году открылась первая в Москве специализированная школа с преподаванием нескольких предметов на английском языке.

Во время ремонтных работ будет сохранён узнаваемый облик школы. В здании обустроят комфортные классы, пространство для лекций и выставок, спортивный и обеденный залы. Реконструкция идёт по программе "Моя школа" и завершится в следующем году, отметил мэр.