"Москва - самый красивый город на Земле": прогулка по району Куркино с актрисой Дарьей Поверенновой

Первое село здесь возникло больше пятисот лет назад. 37 видов растений местного природного парка занесены в Красную книгу Москвы. Этот район стал экспериментальным. Тут соседствуют многоэтажки, малоэтажные кварталы и таунхаусы.

Всё это - о районе Куркино. Заслуженная артистка России Дарья Повереннова живёт совсем недалеко и давно хотела побывать в природном заказнике Долина реки Сходни. "Когда я еду в город, я проезжаю мимо и всё время восхищаюсь красотами, потому что открывается совершенно фантастический вид, особенно сейчас осень золотая. Это вообще такое буйство красок", - говорит актриса.

В XVII веке здесь была заложена усадьба князей Воротынских, построена церковь. Отсюда дворяне отправлялись на охоту, в том числе соколиную. Теперь эти - в прошлом дикие места - благоустроены. Здесь появились экотропы, деревянные настилы, беседки - всё для неспешных прогулок.

Дарья Повереннова - актриса Театра имени Маяковского. На её счету десятки ролей, она знакома зрителям по ролям в сериалах "Марш Турецкого" и "День рождения Буржуя". Артистка родилась и выросла в Таганском районе, в центре Москвы. А вот в Куркино переехала относительно недавно. И отмечает - район активно застраивается. В нём есть всё необходимое для жизни - школы, магазины, оздоровительные центры.

Детско-взрослую поликлинику на улице Родионовской реконструировали в 2025 году по общемосковскому стандарту - заменили инженерные коммуникации, выполнили качественную отделку. Комфортно не только медикам, но и пациентам. Больничные коридоры и кабинеты больше не пугают ни детей, ни взрослых.

Совсем недавно здесь открылся предуниверсарий школы №2005. Новый корпус рассчитан на 448 человек. Здесь созданы все условия для подготовки старшеклассников к поступлению в высшие учебные заведения. Работают инженерный, правовой, IT и бизнес-классы. Скоро недалеко от новой школы появится станция метро "Куркино". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продлить Таганско-Краснопресненскую ветку подземки. Это существенно улучшит транспортную доступность района, где живет почти полмиллиона человек.

Он становится центром притяжения активных москвичей. В 2025 году здесь открылся волонтерский центр "Доброе место". Внутри - контент-студия для создания подкастов и интервью, экологическая лаборатория. Москвичей обучают сортировать и сдавать мусор на переработку, рассказывают про виды пластика и то, какой вред он способен нанести окружающей среде. Добровольцы помогают пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и семьям бойцов СВО. В акциях участвуют и дети, и взрослые.

Недалеко отсюда горнолыжная трасса. В Куркине есть спортивные комплексы, семейный театр. Район такой же разнообразный и многоликий, как и сама столица.

"Москва - действительно самый красивый город на Земле и то как его привели, и приводят, продолжают приводить в порядок. У меня вызывает огромное восхищение и гордость за мой город, в котором я родилась, в котором я всю жизнь живу и который я искренне люблю", - призналась в любви к столице Дарья Повереннова.