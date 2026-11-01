Эвакуированных жителей Алешек разместили на Кубани

Эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае. Как сообщила пресс-служба администрации региона, пункт временного размещения расположен в одном из оздоровительных комплексов. Там есть двух-, трёх- и четырёхместные номера. Людям помогают оформить документы, перенести вещи и заселиться.

30 октября в Алешках Херсонской области началась гуманитарная акция, вступило в силу перемирие. В город доставили продовольствие, лекарства, генераторы, предметы первой необходимости.

Все, кто пожелал эвакуироваться, выехали из города в Россию и на Украину. Акцию координировала супруга президента США Мелания Трамп, на месте операцией руководили уполномоченные по правам человека в России и на Украине Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.