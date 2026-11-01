Курьер украл похищенные мошенниками у московской пенсионерки деньги

Курьер мошенников присвоил принадлежащие московской пенсионерке 1,7 миллиона рублей. Женщина передала их 30-летнему мужчине, которого подослали аферисты.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве, пенсионерке позвонил неизвестный и пригрозил уголовным делом, если она срочно не задекларирует деньги. Женщина выполнила требования звонившего и передала незнакомцу на лестничной площадке крупную сумму.

Курьер решил не выполнять свои обязанности по доставке денег заказчику и похитил их. Мужчину задержали и про обыске нашли всего 40 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить.