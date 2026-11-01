Волна протестов в Европе докатилась до спокойной Швейцарии

Волна масштабных антиправительственных митингов в Европе докатилась до Швейцарии - массовые беспорядки вспыхнули в Цюрихе. Участники акции забрасывают стражей порядка камнями и бутылками, взрывают пиротехнику. Полиция отвечает резиновыми пулями, водомётами и слезоточивым газом.

Похожая ситуация - в Германии, Франции, Португалии, Италии и других странах. Во многих городах мирные акции быстро перерастают в погромы. Улицы превращаются в одно большое поле боя. Агрессивно настроенная толпа крушит всё, что попадает под руку, и уже начала врываться в жилые дома.