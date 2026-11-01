ФСБ задержала подростка по делу о подготовке теракта в Москве. Операцию провели совместно с Росгвардией, МВД и Следственным комитетом.

В телефоне задержанного обнаружены запросы о совершённых терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях. Ещё найден аккаунт, с которого размещались угрозы и фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: "I found a place" - "Я нашёл место".

После успешной операции и задержания подозреваемого ФСБ выразила признательность США за переданную информацию о готовящемся в столице теракте, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

31 октября ФСБ получила из Вашингтона информацию о подготовке теракта в Москве. До этого посольство США в России предупредило своих граждан о некой опасности в Москве.