Россия требует провести расследование акта вандализма на кладбище в Лёсдене

Посольство России в Гааге требует, чтобы власти Нидерландов незамедлительно провели расследование по факту очередного акта вандализма на кладбище советских воинов "Эревелд" под городом Лёсден. Там захоронены почти 900 солдат Красной армии, которые погибли в Нидерландах во время Второй мировой войны.

Мемориал "Советское поле славы" осквернили уже второй раз за год. Вандалы нанесли нецензурные надписи красной и чёрной краской на стелу памяти героев и прилегающую к ней стену. Российские дипломаты призывают власти страны предпринять реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений.