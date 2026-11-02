Владимир Зеленский не учится на своих ошибках и продолжает читать нотации президенту США Дональду Трампу в попытке подорвать позиции республиканцев на выборах в конгресс, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.



"Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами", — отметил Дмитриев.



30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался призывов президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ.