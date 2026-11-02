"Черную пятницу" считают обманом большинство россиян

Больше половины россиян считает распродажу на "черную пятницу" скорее обманом покупателей, в честное снижение цен в период акции верит только каждый восьмой житель страны, выяснили аналитики SuperJob.



"Выяснилось, что 67% россиян считают "черную пятницу" скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой (12%), еще 21% не смогли дать оценку", — следует из опроса 1600 респондентов.



При этом женщины верят в реальное снижение цен на ноябрьской распродаже почти вдвое чаще мужчин. О намерении сделать покупки в "черную пятницу" заявили только 7% россиян.



"Черной пятницей" называют ежегодную масштабную распродажу, которая традиционно проходит в конце ноября.