Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Николай Черниговский с сослуживцами расчистил путь для продвижения передовых отрядов. Точными залпами расчёт боевой машины РСЗО ликвидировал до взвода боевиков. И во избежание ответного удара оперативно провёл передислокацию.

Рядовой Антон Белобородов скрытно пробрался к вражеским укреплениям и уничтожил двух неонацистов. Ещё трое радикалов были ликвидированы FPV-дронами при попытке отступления. Наши штурмовики смогли без потерь захватить позицию ВСУ.