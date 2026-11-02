ВС России поразили укрытия с ракетами "Нептун" в ночь на 2 ноября

Российские войска продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и судам, которые используют украинские военные. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России в течение прошедшей ночи поразили укрытия в Одесской области. В них хранились пусковые установки ракетных комплексов "Нептун".

Удар российских войск нанесен также по сухогрузу. Эта цель была обнаружена в море в 58 километрах южнее Одессы. Судно доставляло в порт грузы, предназначенные для ВСУ.