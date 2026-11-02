Карлсон допустил ядерный удар США по Ирану в ближайшие дни

Администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану.

Такое предположение высказал Американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, Белый дом может пойти на подобный шаг под влиянием премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, позиции которого пошатнулись после прошедших в Израиле парламентских выборов. Решение Трамп еще не принял.

"Возможной целью для удара станет гора Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана", - написал он в соцсети X.

Карлсон отметил, что никакое другое оружие неспособно пробить 100 метровую защиту в горе Пикакс, кроме ядерного. Поэтому для США это единственный вариант.

Ранее в Тегеране заявили, что слова президента США Дональда Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана не имеют под собой оснований.