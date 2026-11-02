FPV-дроны "Востока" сорвали ротацию ВСУ в двух областях

Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" пресекли попытку ротации подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Противник предпринял попытку перебросить живую силу на передовые позиции, но российские военные обнаружили их и ударили FPV-дронами, сообщили в Минобороны России.

Уничтожены живая сила противника, автомобили и боевые бронированные машины. Оператор ударного беспилотника добавил, что ВС России стараются бить по военной технике.

Ранее ВС России с помощью беспилотников поразили укрытия в Одесской области, в которых хранились пусковые установки ракетных комплексов "Нептун".