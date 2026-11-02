WSJ раскрыла план Вашингтона по возвращению российского газа в Европу

Вашингтон добивается скорейшего возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.

США рассматриваются как посредник для обхода европейских санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США, Европы и Украины.

"Меры направлены на обеспечение энергетического перемирия в преддверии наступающей зимы", - говорится в публикации газеты.

Также США прорабатывают вариант перезапуска "Северного потока".

Уточняется, что инициативу выдвинули спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Переговорщики приезжали с этим предложением в Москву и Киев в сентябре.

Ранее Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская топливная продукция фиксируется на европейских рынках, несмотря на действующий запрет. Ее выпускают под другими брендами.