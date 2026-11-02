Харьковская областная военная администрация, подчиняющаяся Киеву, объявила экстренную эвакуацию властей и жителей Слатина. Фронт приближается к населенному пункту, сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС.

По данным силовиков, вместе с властями поселка выехала также оккупационная администрация Казачьей Лопани. Подчиняющихся Киеву чиновников ранее эвакуировали в Слатино, уточнили источники агентства.

О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области Минобороны сообщило в сентябре. Этот поселок украинские войска использовали в качестве места дислокации подразделений, наносивших террористические удары по Белгороду и области.