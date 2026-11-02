Кадры венчания Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова

Евгения Медведева обвенчалась с Ильдаром Гайнутдиновым. Фото с таинства известная фигуристка показала в Сети.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Евгения Медведева объявила, что обвенчалась с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

"Наше венчание. День, к которому я готовилась дольше и, кажется, тщательнее, чем к свадьбе. Даже платье я выбирала с мыслью о том, что буду передавать его из поколения в поколение своим детям и внукам", - сообщила фигуристка.

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Для особого таинства Ильдар Гайнутдинов выбрал строгий темный костюм, а Евгения Медведева - закрытое блестящее белое платье по фигуре. На мероприятие были приглашены только самые близкие.

Напомним, 29 августа Ильдар и Евгения сыграли свадьбу. Площадкой стал дорогой отель, расположенный в центре Москвы. Торжество прошло в классическом английском стиле с благородными бордовыми и винными оттенками. На свадьбе веселилось порядка 200 гостей.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

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