ПВО сбила 212 дронов ВСУ в ночь на 2 ноября над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской и Липецкой областей. Украинские беспилотники сбиты также над Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Пензенской области беспилотник ВСУ подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Как сообщил в "Максе" губернатор Олег Мельниченко, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.